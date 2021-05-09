Гордость Приморья: во Владивостоке прошел Парад Победы

Во Владивостоке прошел военный парад, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шествие прошло по главной улице столицы Приморья – Светланской.

В торжествах приняли участие около 1600 человек, в числе которых военнослужащие владивостокского гарнизона, служащие подразделений силовых структур, участники военно-патриотических организаций, спасатели, сотрудники ГУФСИН, а также курсанты. Механизированную колонну военной техники возглавили танки Т-34.

В рамках празднования 9 мая, жители Владивостока смогут поучаствовать в исторических реконструкциях, квестах и мастер-классах и послушать песни военных лет. Завершится праздник салютом, который дадут из пяти точек города.

Ранее российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта Международной космической станции.