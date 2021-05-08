СК начал проверку по факту потери связи с вертолетом на Камчатке

Следственный комитет подключился к проверке по факту потери связи с вертолетом на Камчатке. Об этом сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ», - говорится в сообщении.

В данный момент проводятся поиски воздушного судна, по результатам проверки следователи смогут оценить соблюдение правил безопасности.

Ранее стало известно, что воздушное судно Ми-2 совершало коммерческий рейс с грузом и пилот вовремя не вышел на связь с наземными службами.