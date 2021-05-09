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Дегтярев поздравил ветеранов войны и жителей Хабаровского края с Днем Победы

Иван Линдеманн
03:25 09.05.2021
Он пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви.
Дегтярев поздравил ветеранов войны и жителей Хабаровского края с Днем Победы
© Фото: khabkrai.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и простых жителей региона с Днем Победы.

«Нет в России дня важнее, чем 9 мая. День Победы - праздник, который отзывается в сердце каждого человека одновременно и болью, и радостью. Искренне поздравляю всех вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!», - сказал он на своей странице в Instagram.

Дегтярев пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви.

«И поклон до земли нашим дорогим ветеранам», - добавил он.

 
 
 
 
 
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Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Ранее руководящий состав Восточного военного округа и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске.

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