Дегтярев поздравил ветеранов войны и жителей Хабаровского края с Днем Победы
Он пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви.
© Фото: khabkrai.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и простых жителей региона с Днем Победы.
«Нет в России дня важнее, чем 9 мая. День Победы - праздник, который отзывается в сердце каждого человека одновременно и болью, и радостью. Искренне поздравляю всех вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!», - сказал он на своей странице в Instagram.
Дегтярев пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви.
«И поклон до земли нашим дорогим ветеранам», - добавил он.
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Ранее руководящий состав Восточного военного округа и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске.