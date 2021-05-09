В стране и мире Дегтярев поздравил ветеранов войны и жителей Хабаровского края с Днем Победы Иван Линдеманн Он пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви. © Фото: khabkrai.ru Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и простых жителей региона с Днем Победы. «Нет в России дня важнее, чем 9 мая. День Победы - праздник, который отзывается в сердце каждого человека одновременно и болью, и радостью. Искренне поздравляю всех вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!», - сказал он на своей странице в Instagram. Дегтярев пожелал гражданам мирного неба над головой, веры, надежды и любви. «И поклон до земли нашим дорогим ветеранам», - добавил он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) Ранее руководящий состав Восточного военного округа и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика