Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Парад Победы ТЕГИ

Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы

Иван Линдеманн
02:46 09.05.2021
Цветы также возложили к памятникам участникам воин на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, а также тем, кто погиб в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам»  в Хабаровске. В мероприятии принял участие руководящий состав Восточного военного округа и военнослужащие роты почетного караула.

Кроме того, цветы возложили к памятникам участникам воин на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, а также тем, кто погиб в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операций.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.