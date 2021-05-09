Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Цветы также возложили к памятникам участникам воин на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, а также тем, кто погиб в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске. В мероприятии принял участие руководящий состав Восточного военного округа и военнослужащие роты почетного караула.
Кроме того, цветы возложили к памятникам участникам воин на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, а также тем, кто погиб в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операций.
Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.