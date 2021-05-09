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В Южно-Сахалинске проходит Парад Победы

Олеся Степакова
02:27 09.05.2021
В торжественном шествии принимают участие более тысячи военнослужащих, бойцов спецслужб, спасателей МЧС, кадетов и юнармейцев.
В Южно-Сахалинске проходит Парад Победы
© Фото: ТК "ОТВ Сахалин"
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Южно-Сахалинск празднует День Победы. На Сахалине проходит торжественный Парад, приуроченный к знаменательной дате. Трансляцию ведет телеканал «ОТВ Сахалин».

В торжественном шествии принимают участие более тысячи военнослужащих, бойцов спецслужб, спасателей МЧС, кадетов и юнармейцев.
 
БМ-13 –легендарная «Катюша»–возглавила колонну военной техники. Завершится празднование Дня Победы праздничным концертом и салютом.

Ранее торжественный Парад начался в Петропавловске-Камчатском

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