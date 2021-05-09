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Российский космонавт развернул копию Знамени Победы на МКС

Анна Касаткина
21:25 09.05.2021
Олег Новицкий поучаствовал в акции «Бессмертный полк» прямо из космоса.
Российский космонавт развернул копию Знамени Победы на МКС
© Фото: Роскосмос
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Российский космонавт Олег Новицкий развернул копию Знамени Победы на Международной космической станции. Фотографии опубликованы на его официальной странице во «ВКонтакте».

На снимках рядом со знаменем парит ноутбук, на котором открыты фотографии бабушек и дедушек Новицкого и его супруги Юлии.

«Бессмертный полк на борту Международной космической станции - уже семейная традиция! Вечная память!», - написал космонавт.

Ранее Новицкий и российский космонавт Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили с Днем Победы всех жителей Земли.

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