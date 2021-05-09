В Антарктиде прошла акция «Бессмертный полк»: видео
На акцию вышли шестеро полярников с портретами погибших в Великой Отечественной войне советских воинов.
© Видео: Stachka YouTube © Фото: Stachka YouTube
Акция «Бессмертный полк» прошла на российской научной станции «Восток» в Антарктиде. На улице в тот момент было -80 градусов по Цельсию.
Ролик с мероприятия появился в Сети. На акцию вышли шестеро полярников с портретами погибших в Великой Отечественной войне советских воинов.
Акция «Бессмертный полк» в России в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой проходит онлайн. Шествие можно посмотреть на трансляции, портреты героев также транслируют на установленных в городах экранах.
Станция «Восток» - единственная используемая Россией в настоящее время внутриконтинентальная антарктическая станция. Район станции отличается очень низкими температурами в течение всего года.