В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах с ФРГ по поставкам «Спутника V»

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что сообщения о затрудненных переговорах по поставке российской вакцины «Спутник V» в ФРГ являются ложными, обсуждение закупки российского препарата с Германией продолжается.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки... Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», - заявили в фонде.

Как было отмечено, за последнее время издание Bild, где был размещен материал о переговорах с ФРГ, опубликовало более 15 аналогичных текстов, направленных против российской вакцины от коронавируса, с положениями, не соответствующими действительности.