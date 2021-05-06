Владимир Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова.

«Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. На сегодняшний день без всякого сомнения вакцины являются наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надежны как автомат Калашникова», - сказал президент РФ в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Также глава государства заявил, что в настоящее время на мировых рынках обостряется борьба между производителями фармацевтических препаратов от коронавируса.

Путин добавил, что Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин. По словам президента, эта инициатива соответствует правилам Всемирной торговой организации. Глава государства уточнил, что в современных условиях нужно думать не об извлечении максимальной прибыли, а об обеспечении безопасности людей.

По словам Путина, РФ отслеживает ситуацию с коронавирусом в странах, популярных у российских туристов. Президент добавил, что заинтересован в свободном передвижении граждан и их отдыхе.