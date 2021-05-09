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На фасадах, билбордах и в Сети: как проходит онлайн-акция «Бессмертный полк»

Андрей Аркадьев
Дарья Сенникова
18:44 09.05.2021
В этом году трансляция «Бессмертного полка» идет на крупных медиа-экранах. Одна из столичных площадок - на Арбате в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Акция «Бессмертный полк», без которой уже невозможно представить День Победы, в этом году, как и в прошлом, проходит в онлайн-режиме. С 2012 года проект объединяет все больше и больше людей, причем, не только в России, но и за рубежом.

Около полутора миллиона заявок поступило организаторам. Никаких ограничений для подачи анкет не было. Прием на некоторых платформах длился до полудня сегодняшнего дня, что беспрецедентно. Формат шествия в этом году позволяет так растягивать процесс регистрации. 

Благодаря онлайн-формату можно было и просто повторить свою прошлогодняя заявку. Прошлогодних анкет было 2,5 миллиона.

Каждый регион начал онлайн-шествие в 15.00 по местному времени. И каждый показывал в шествии своих земляков. Сделано это, чтобы успеть показать всех за 9 мая.

Это первый раз, когда шествие проходит без поддержки народного артиста СССР Василия Ланового. Он был участником и вдохновителем Полка, начиная с 2015 года. Портрет легендарного актера, Героя Труда также «пройдет» в онлайн-шествии.

В Москве для трансляции акции используют более двухсот билбордов, медиа-фасады есть на кинотеатре «Октябрь», и на Доме книги. Также в трансляции шествия используют экран на Тверской и на Большой Тульской.

В честь Великой Победы сегодня и завтра будут показывать световые шоу, например: на фасаде Останкинской башни, гостинице Космос, праздничную подсветку включат и на домах-книжках.

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