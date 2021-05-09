Каскад огней: во Владивостоке прогремел салют в честь Дня Победы

Во Владивостоке в честь Дня Победы артиллерийский салют был дан сразу с пяти точек. В небо над акваторией Амурского залива взметнулись десятки огней на высоту до трехсот метров.

Ранее в Петропавловске-Камчатском прогремел первый артиллерийский залп в честь праздника. В Хабаровске также состоялся один из первых салютов в нашей стране.

В Москве салют начнется в 22.00 по местному времени. Залпы в этом году произведут с 16 городских точек. Более 12 тысяч фейерверков будут выпущены из 72 установок и окрасят небо столицы, в том числе в цвета российского флага.