Залпы Победы: красочный салют озарил небо над Хабаровском

Дальневосточные города РФ раньше других отметили 76-ю годовщину Великой Победы. Праздничные салюты завершают мероприятия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском прогремел первый артиллерийский залп в честь праздника. В Хабаровске также состоялся один из первых салютов в нашей стране.

В Москве салют начнется в 22.00 по местному времени. Залпы в этом году произведут с 16 городских точек. Более 12 тысяч фейерверков будут выпущены из 72 установок и окрасят небо столицы, в том числе в цвета российского флага.

Трансляцию московского салюта смотрите на нашем сайте.