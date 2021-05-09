Залпы Победы: красочный салют озарил небо над Хабаровском
Победный салют прогремел 9 Мая в 22 часа по местному времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Дальневосточные города РФ раньше других отметили 76-ю годовщину Великой Победы. Праздничные салюты завершают мероприятия.
Ранее в Петропавловске-Камчатском прогремел первый артиллерийский залп в честь праздника. В Хабаровске также состоялся один из первых салютов в нашей стране.
В Москве салют начнется в 22.00 по местному времени. Залпы в этом году произведут с 16 городских точек. Более 12 тысяч фейерверков будут выпущены из 72 установок и окрасят небо столицы, в том числе в цвета российского флага.
Трансляцию московского салюта смотрите на нашем сайте.