Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули в ЛНР

Самую большую в мире георгиевскую ленту развернули в Луганской народной республике. Ее длина составляет 300 метров, ширина - семь с половиной, общая площадь - более 2000 квадратных метров.

Ленту развернули в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, который совершил свой подвиг именно в этих местах. Памятник Еременко создан по мотивам знаменитой фотографии «Комбат». В акции поучаствовали активисты патриотических клубов и движения «Мир Луганщины».

Днем ранее ту же самую ленту развернули в Донецкой народной республике, у мемориала Саур-Могила, напоминает РИА Новости. Шестого мая в Смоленске ленту измерили представители книги рекордов России.