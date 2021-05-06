Символ Победы: в Смоленске развернули самую большую георгиевскую ленту в мире

В Смоленске в рамках патриотической акции «Лента Победы» развернули самую большую Георгиевскую Ленту в Мире. Участники акции развернули ленту, которая растянулась на 300 метров в длину и 7 в ширину.

Гигантское полотнище измерили представители книги рекордов, общая площадь символа составила более 2000 квадратных метров.

Инициатором акции стали активисты Регионального штаба Смоленского областного отделения ВОД «Волонтерская Рота Боевого Братства», а также члены Молодежного Клуба Смоленска.

Напомним, что 6 мая 1985 года Смоленску присвоили звание «Город-герой». Кроме того, сегодня отмечается день памяти Георгия Победоносца.