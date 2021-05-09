Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после Парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова раскрыла содержание разговора с российским лидеров Владимиром Путиным. Беседа состоялась после Парада Победы на Красной площади в Москве.

«Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой», - заявила она «Известиям».

Затем, как рассказала ветеран, президент РФ спросил о подробностях ее жизни.

В военном параде в Москве честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. Парады отгремели по всей России и сейчас торжества постепенно перемещаются на улицы. В столице одним из центром таких гуляний стала Поклонная гора.

День Победы - один из главных российских праздников, а Парад на Красной площади - его неотъемлемый ритуал, который начинается неизменно в 10 утра, с первым боем курантов.