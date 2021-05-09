В Праге почтили память советских воинов-освободителей

В Праге возложили венки и цветы к могилам павших в боях за освобождение Чехии от нацистов красноармейцев. На Ольшанском кладбище захоронены 437 советских воинов.

Одним из первых возложил венки к монументу на кладбище, а также расположенным поблизости памятникам и мемориальным доскам российский посол в республике Александр Змеевский.

Почтить память погибших в годы войны также пришли спикер и первый вице-спикер нижней палаты национального парламента Чехии Радек Вондрачек и Войтех Филип, представители администрации президента и ветеранских организаций, главы и сотрудники дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана, общественные активисты.

Ранее сообщалось, что венки к памятнику Воину-освободителю возложили в Берлине.