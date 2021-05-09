В Праге почтили память советских воинов-освободителей
Одним из первых возложил венки в монументу погибшим российский посол в Чехии Александр Змеевский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Праге возложили венки и цветы к могилам павших в боях за освобождение Чехии от нацистов красноармейцев. На Ольшанском кладбище захоронены 437 советских воинов.
Одним из первых возложил венки к монументу на кладбище, а также расположенным поблизости памятникам и мемориальным доскам российский посол в республике Александр Змеевский.
Почтить память погибших в годы войны также пришли спикер и первый вице-спикер нижней палаты национального парламента Чехии Радек Вондрачек и Войтех Филип, представители администрации президента и ветеранских организаций, главы и сотрудники дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана, общественные активисты.
Ранее сообщалось, что венки к памятнику Воину-освободителю возложили в Берлине.