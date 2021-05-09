В Берлине возложили венки к памятнику Воину-освободителю

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Берлине в Трептов-парке возложили цветы и венки к подножию памятника Воина-освободителя. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, а также послы других стран, представители МИД Германии и берлинских властей.

Возложение венков началось с минуты молчания в память о павших. Главы делегаций выстроились в ряд напротив установленных на специальных подставках венков.

После этого дипломаты, официальные лица и другие участники с букетами в руках поднялись по ступеням наверх к постаменту памятника, внутри которого находится небольшой зал. Его стены украшены мозаичным панно, изображающим представителей разных народов, которые возлагают цветы на могилу советских воинов, погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Делегации возложили цветы в памятном зале и спустились вниз.