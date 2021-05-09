Сорок пять самолетов и вертолетов: в Ростове-на-Дону прошел второй по масштабам воздушный Парад Победы

В столице Южного военного округа - Ростове-на-Дону - воздушная часть Парада Победы стала второй по масштабу после Москвы. Над городом демонстрационный полет выполнили 45 самолетов и вертолетов.

Жителям Ростова-на-Дону, которые хотели лично посмотреть парад, разрешили присутствовать в качестве зрителей, но в ограниченном количестве - не более 2 тысяч человек. Обязательным требованием к участию в мероприятии являлось ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Семьдесят шесть лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, которая оставила после себя сотни и тысячи разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб. Великая Победа ковалась на фронте и в тылу, добывалась в партизанских отрядах, ее приближали неустрашимые защитники Севастополя, Керчи, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также доблестные бойцы, штурмовавшие рубежи Миус-фронта», - сказал во время парада командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Первой частью Парада Победы стало прохождение пеших колонн военнослужащих ВС РФ и других силовых структур. В мероприятии, помимо военных, приняли участие студенты юридических и казачьих учебных заведения, пограничники и спасатели. Во главе строя шла рота барабанщиц Белокалитвинского атамана Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Общая численность военных, которые промаршировали по главной площади Ростова-на-Дону, составила свыше трех тысяч человек.

Стоит отметить, что военный оркестр также стал одним из самых крупных в России - около 150 человек и восемь дирижеров.

В параде участвовала и механизированная колонна военной техники численностью более 70 единиц. В ее состав впервые были включены специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», новейшие машины технической разведки МТР-К «Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза». Возглавляла механизированную колонну техника военных лет, а именно: танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

Заключительной частью парада стал пролет авиации: экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили демонстрационный пролет над Театральной площадью Ростова-на-Дону.

Ранее «Звезда» рассказывала, как прошла воздушная часть Парада Победы в российской столице. В мероприятии приняли участие 76 воздушных судов. Это боевые и военно-транспортные самолеты и вертолеты. Открыли воздушный Парад в Москве три транспортных вертолета Ми-26 - самые тяжелые серийные вертолеты в мире.