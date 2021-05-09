В Кремле объяснили смысл слов Путина о «недобитых карателях»

Проявления неонацизма и попытки переписать историю в некоторых европейских странах вполне очевидны. Этим и вызваны слова президента Владимира Путина на Параде Победы о «недобитых карателях». С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина"*, которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», - сказал Песков.

Шествие неонацистов, о котором упомянул Песков, состоялось в конце апреля в Киеве. По улицам украинской столицы промаршировали молодые люди в форме легионеров СС*, руководству которых подчинялись украинские коллаборационисты в годы войны. Их преступления против Красной армии и мирного населения доказаны и осуждены на Нюрнбергском процессе. Официальный Киев осудил действия демонстрантов, однако сделал это только после волны возмущения в самой Украине и за ее рубежами.

*Дивизия СС «Галичина» - запрещена в РФ