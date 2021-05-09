Собеседница Черчилля и регулировщица победы: история Марии Лиманской

В день Великой Победы телеканал «Звезда» продолжает цикл спецпроекта «Герои великой войны». В этих сериях - истории подлинных героев, защитников Отечества, переживших все ужасы войны и завоевавших в ней победу.

О героических событиях прошлого рассказывают родственники, историки, а иногда и сами ветераны Великой Отечественной войны. Самые интересные, захватывающие и трагические моменты из жизни героев, архивные документы, хроника и фотографии. Сегодня рассказ от первого лица. О своем фронтовом пути поведала Мария Лиманская, та самая «регулировщица победы» со знаменитой фотографии из Берлина.

«Война закончилась, я стояла у Бранденбургских ворот. Была на посту, когда мне сказали о приезде участников Берлинской конференции. Они проехали через площадь и вдруг мне сказали: "Вас зовет Черчилль". Я подошла. Он улыбнулся мне, достал сигару и спросил: "Наши вас не обижают?" Я ему тогда ответила: "Пусть попробуют, у меня есть защитники"», - рассказала о памятном диалоге Мария Лиманская.

Для нее война началась в 18 лет. Постоянные бомбежки, дым и зарево пожарищ. А самым счастливым днем, вспоминает ветеран, стало утро победы. Тогда регулировщица стояла на посту в центе немецкой столицы, а проезжающий мимо водитель сообщил о том, что война закончилась.