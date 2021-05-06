Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Герои великой войны ТЕГИ

Король диверсии: кто стоял за самыми яркими операциями в тылу нацистов

Александра Селезенева
Ян Брацкий
13:41 06.05.2021
После Великой Победы Илья Григорьевич Старинов не отошел от дел, а занялся подготовкой бойцов спецподразделения «Вымпел».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

О подвигах и жизни фронтовиков, которых уже нет с нами, в преддверии Дня Победы в спецпроекте «Звезды» рассказывают их родственники и историки. Сегодня в цикле «Герои великой войны» рассказ об Илье Старинове. В годы войны он организовал множество успешных операций в тылу врага.

«Илью Григорьевича часто называют "дедушкой" или "патриархом" российского спецназа. Самыми громкими операциям его отряда в Испании стали взрыв поезда с итальянскими летчикам и подрыв моста через реку. Это сделали при помощи троянского мула, который был навьючен динамитом», - рассказал правнук знаменитого диверсанта Александр Дюков.

Старинов поражал сослуживцев своей способностью собрать эффективное взрывное устройство из подручных материалов.

«Была даже шутка: "Дайте Старинову табуретку и он сделает из нее мину". Моя мама вспоминала, когда она была маленькая и бегала с сестрой по участку, Илья Григорьевич говорил, что яблони заминированы. Дети верили и не подходили к ним», - добавил Дюков.

Минирование Харькова было одной из наиболее масштабных операций, которые были реализованы во время Великой Отечественной войны.

«Была использована техника особой секретности. Взрывные устройства управлялись по радио. На тот момент эта техника была новейшей. В результате, взрывы на оккупированной нацистами территории Харькова раздавались достаточно долгое время. На установленной Ильей Григорьевичем мине взорвался и комендант города генерал фон Браун», - рассказал Александр Дюков.

Илья Григорьевич Старинов за время службы в годы войны организовал множество успешных операций. Их результатами стали взрывы огромного количества немецких эшелонов. После войны он подготовил первых бойцов знаменитого спецподразделения «Вымпел».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:26 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о разрушении Брюсселем архитектуры отношений между Россией и ЕС
12:09 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о месте возможной встречи Путина и Байдена
07:36 Армия
МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем
07:54 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих и десятки единиц техники: как прошла тренировка Парада Победы в Новосибирске
06:57 Спорт
Видео
Впереди Канада: Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ по хоккею
Популярное
Популярное
Брухунова рассказала, как одевает Петросяна последние 10 лет
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.