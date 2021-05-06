Король диверсии: кто стоял за самыми яркими операциями в тылу нацистов

О подвигах и жизни фронтовиков, которых уже нет с нами, в преддверии Дня Победы в спецпроекте «Звезды» рассказывают их родственники и историки. Сегодня в цикле «Герои великой войны» рассказ об Илье Старинове. В годы войны он организовал множество успешных операций в тылу врага.

«Илью Григорьевича часто называют "дедушкой" или "патриархом" российского спецназа. Самыми громкими операциям его отряда в Испании стали взрыв поезда с итальянскими летчикам и подрыв моста через реку. Это сделали при помощи троянского мула, который был навьючен динамитом», - рассказал правнук знаменитого диверсанта Александр Дюков.

Старинов поражал сослуживцев своей способностью собрать эффективное взрывное устройство из подручных материалов.

«Была даже шутка: "Дайте Старинову табуретку и он сделает из нее мину". Моя мама вспоминала, когда она была маленькая и бегала с сестрой по участку, Илья Григорьевич говорил, что яблони заминированы. Дети верили и не подходили к ним», - добавил Дюков.

Минирование Харькова было одной из наиболее масштабных операций, которые были реализованы во время Великой Отечественной войны.

«Была использована техника особой секретности. Взрывные устройства управлялись по радио. На тот момент эта техника была новейшей. В результате, взрывы на оккупированной нацистами территории Харькова раздавались достаточно долгое время. На установленной Ильей Григорьевичем мине взорвался и комендант города генерал фон Браун», - рассказал Александр Дюков.

Илья Григорьевич Старинов за время службы в годы войны организовал множество успешных операций. Их результатами стали взрывы огромного количества немецких эшелонов. После войны он подготовил первых бойцов знаменитого спецподразделения «Вымпел».