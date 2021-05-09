Путин заявил, что ему понравился Парад Победы на Красной площади
После завершения Парада Победы глава государства еще раз поздравил россиян с праздником.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему понравился Парад Победы на Красной площади.
«Отлично. С праздником», - сказал Путин, сразу после завершения воздушной части Парада в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Всего в этом году в Параде Победы приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.