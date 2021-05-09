В стране и мире Путин заявил, что ему понравился Парад Победы на Красной площади Ян Брацкий После завершения Парада Победы глава государства еще раз поздравил россиян с праздником. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему понравился Парад Победы на Красной площади. «Отлично. С праздником», - сказал Путин, сразу после завершения воздушной части Парада в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Всего в этом году в Параде Победы приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика