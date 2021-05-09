Пешие расчеты на Параде Победы начали марш по Красной площади
Военным парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пешие расчеты начали марш по брусчатке Красной площади в Москве на Параде Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве, по данным российского военного ведомства, участвуют более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Военным парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.