Армия Парад Победы Пешие расчеты на Параде Победы начали марш по Красной площади Андрей Аркадьев Военным парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пешие расчеты начали марш по брусчатке Красной площади в Москве на Параде Победы в Великой Отечественной войне. В военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве, по данным российского военного ведомства, участвуют более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Военным парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика