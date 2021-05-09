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Спикер Совета Федерации поздравила россиян с Днем Победы

Олеся Степакова
00:18 09.05.2021
По словам Валентины Матвиенко, важно помнить о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества.
Спикер Совета Федерации поздравила россиян с Днем Победы
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы. По ее словам, 9 мая – «одна из нерушимых духовных скреп нашего общества» и всенародно любимый праздник.

«Память о мужестве, героизме, самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян, позволяет явственнее осознать, что мы обязаны быть достойными наследниками поколения победителей», – сказала она.

Спикер напомнила, что на фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом, важно помнить о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества.

Ранее российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта Международной космической станции.

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