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Мясников назвал «мужской» симптом рака

Ян Брацкий
09:04 08.05.2021
В качестве профилактики необходимо посетить врача, пройти процедуру гастроскопии или колоноскопии.
Мясников назвал «мужской» симптом рака
© Фото: gipermed.ru
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Железодефицитная анемия может указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что данный симптом характерен только для мужчин, потому что пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин может быть вызван периодическими кровопотерями.

«У мужчин этого, слава Богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», - пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В этом случае откладывать визит к врачу не стоит, добавил эксперт. В качестве профилактики можно пройти гастроскопию и колоноскопию, чтобы исключить рак или полип, советует Мясников.

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