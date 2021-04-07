Врач назвал продукты-провокаторы рака толстой кишки

Кисломолочные продукты, при производстве которых не использовались всевозможные добавки и консерванты, могут употребляться для профилактики развития рака толстой кишки. Об этом «Звезде» рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

Специалист объяснил, что бифидо- и лактобактерии восстанавливают постоянство бактериального состава толстой кишки. Как отметил Карасев, в толстой кишке взрослого человека обитает более 1000 видов разных бактерий и несколько триллионов особей, каждая из которых выполняет свои функции.

«На фоне нерегулярного питания и стрессов это постоянство внутренней среды нарушается, происходит провокация воспалительных заболеваний, что в конечном итоге может привести к развитию онкологических заболеваний», - отметил онколог.

Бифидо- и лактобактерии поддерживают этот постоянный состав и препятствуют развитию хронического воспаления, в свою очередь снижая риск развития онкологических заболеваний толстой кишки.

«Второй момент - это клетчатка. Механизм ее действия - очищение пристеночных каловых масс, которые бывают у людей, которые неадекватно питаются, у которых в рационе малое количество фруктов и овощей, при этом большое количество трансжиров, фастфуда, консервированных продуктов. Клетчатка препятствует интоксикации и воспалению на тех участках кишки, где они находятся», - заявил он.

Врач предупредил, что в конечном итоге привести к развитию онкологии могут консервированные продукты, красное мясо, колбасы, сосиски. Происходит это за счет того, что при расщеплении данных продуктов питания в кишке образуются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на слизистую ободочной кишки, вызывают хроническое воспаление и через этот механизм приводят к онкологии.