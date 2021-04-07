Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал продукты-провокаторы рака толстой кишки

Анна Назайкина
14:33 07.04.2021
На фоне нерегулярного питания и стресса постоянство внутренней среды кишечника нарушается, происходит провокация воспалительных заболеваний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Кисломолочные продукты, при производстве которых не использовались всевозможные добавки и консерванты, могут употребляться для профилактики развития рака толстой кишки. Об этом «Звезде» рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

Специалист объяснил, что бифидо- и лактобактерии восстанавливают постоянство бактериального состава толстой кишки. Как отметил Карасев, в толстой кишке взрослого человека обитает более 1000 видов разных бактерий и несколько триллионов особей, каждая из которых выполняет свои функции.

«На фоне нерегулярного питания и стрессов это постоянство внутренней среды нарушается, происходит провокация воспалительных заболеваний, что в конечном итоге может привести к развитию онкологических заболеваний», - отметил онколог.

Бифидо- и лактобактерии поддерживают этот постоянный состав и препятствуют развитию хронического воспаления, в свою очередь снижая риск развития онкологических заболеваний толстой кишки.

«Второй момент - это клетчатка. Механизм ее действия - очищение пристеночных каловых масс, которые бывают у людей, которые неадекватно питаются, у которых в рационе малое количество фруктов и овощей, при этом большое количество трансжиров, фастфуда, консервированных продуктов. Клетчатка препятствует интоксикации и воспалению на тех участках кишки, где они находятся», - заявил он.

Врач предупредил, что в конечном итоге привести к развитию онкологии могут консервированные продукты, красное мясо, колбасы, сосиски. Происходит это за счет того, что при расщеплении данных продуктов питания в кишке образуются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на слизистую ободочной кишки, вызывают хроническое воспаление и через этот механизм приводят к онкологии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:46 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении на Парад Победы иностранных участников
12:48 Эксклюзив
Видео
«Я в него не верю»: сын главного нефролога Петербурга о его чистосердечном признании в убийстве жены
10:37 Армия
Видео
Точность огня и мастерство вождения: как проходят конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на Южном Урале
08:26 В стране и мире
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
07:32 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о сроках возвращения посла России в США
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.