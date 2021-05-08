Дождь, ветер и низкое давление: синоптик рассказал о погоде в Москве

Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла - такая погода ожидается в Москве в субботу, 8 мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица окажется под влиянием активного циклона, с центром над западом Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10-12, по области плюс 8-13», - приводит РИА Новости слова метеоролога.

Леус также сообщил, что за день может выпасть около 30% от месячной нормы осадков - от 10 до 15 миллиметров при норме в 51 миллиметр.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер в столице будет дуть юго-восточный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормальных значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о том, какая погода установится в российской столице в воскресенье, 9 мая.