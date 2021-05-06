Метеоролог рассказал о погоде в Москве на День Победы

Днем 6 мая в Москве будет дуть сильный ветер, из-за чего существует вероятность падения слабо закрепленных конструкций. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня ветер в порывах 18-23 метров в секунду и кратковременные дожди, местами с грозами... Возможно, что где-то будут ломаться ветки деревьев, не исключено, что где-то упадет слабо закрепленная конструкция. В ночь на пятницу немного распогодится, посвежеет до +2...+7, без осадков. Завтра днем скользнет слабо выраженный холодный фронт, местами брызнут небольшие дожди, и будет +12...+17 градусов. Суббота очень ненастная, довольно активный циклон, пасмурно, временами дожди, особенно в светлое время суток. Будет поливать как из ведра. Температура: +5...+10 в ночные часы, и не выше +9...+14 днем. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывистый», - объяснил метеоролог.

Температурные показатели на День Победы будут ниже нормальных значений, а в утренние часы возможен небольшой дождь.

«Девятого мая ночью будет облачно, холодный фронт, кратковременные дожди, юго-западный и западный ветер - 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура от двух до семи градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. В утренние часы местами возможен небольшой дождь. А дальше распогодится, должно быть без осадков, и температура воздуха от плюс 10 до плюс 15, что, конечно, ниже нормы. Ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду», - рассказал синоптик.

А вот на следующей неделе, утверждает специалист, в столичный регионы придет летняя погода. Дождя не будет, а воздух прогреется до 24 градусов.

«А дальше, 10, 11, 12 числа, погода будет улучшаться. К нам, наконец-то, придет антициклон. Будет солнечно, без осадков. Десятого ночью будет +1...+6, днем +14...+19, одиннадцатого ночью от +2 до +7, днем от +18 до +23, двенадцатого +6...+11 под утро, и +19...+24 днем. В понедельник мы вернемся в климатическую норму мая, а во вторник уже будут вполне летние показатели», - резюмировал метеоролог.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение, где говорилось о сильном ветре, который обрушится на Москву 6 мая.