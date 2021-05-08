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В канун главного праздника: как страна готовится к Дню Победы

Максим Румянцев
Михаил Амброськин
08:38 08.05.2021
В ходе генеральных репетиций, военнослужащие отработали строевой шаг и в последний раз перед Парадом проверили боевую технику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Менее суток остается до одного из самых значимых в России и за ее пределами праздников - Дня Победы в Великой Отечественной войне. Уже завтра по главным улицам городов пройдут пешие и механизированные колонны. К грандиозному и первому после коронавирусных ограничений шествию военнослужащие готовятся с особой ответственностью.

В Самаре на репетиции Парада мощь и слаженность действий показали расчеты из 10 воинских частей, а по улицам проехали знаменитые «Искандеры», С-400, а также танки и артиллерия.

Не менее зрелищный Парад состоится и в Калининграде и в Мурманске, где подготовке к торжествам не помешал даже внезапный снегопад. Более того, непогода только подчеркнула всю мощь военной техники, которую создавали специально для арктического региона.

Все готово к Параду Победы и в Ростовской области. По центральным улицам прошли свыше трех тысяч военнослужащих и около 70 единиц техники, а в небо поднялись 45 самолетов и вертолетов.

А в Москве генеральная репетиция Парада завершилась неожиданным и очень романтическим событием. Прямо на Красной площади участник торжественного шествия, курсант военного вуза, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Девушка - выпускница московского кадетского корпуса и 9 мая - тоже будет шагать по брусчатке, в колонне Юнармии. Молодой человек до последнего держал свое решение в секрете и никто из знакомых пары ни о чем не подозревал.

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