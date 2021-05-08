Прически, костюмы, реквизит: что происходит за кулисами вокального конкурса «Новая звезда-2021»

Участники Всероссийского музыкального конкурса «Новая звезда-2021» борются за выход в полуфинал. Участники стремятся удивить и зрителей и взыскательных членов жюри. Особенно конкурсантам нравятся костюмы и прически. Светлана всю ночь проспала на бигудях.

«У меня кавер на Ивана Дорна "Бигуди". Боже, что я говорю», - волнуется Светлана Соколова.

Подобрать слова, действительно, сложно, когда попадаешь за кулисы такого конкурса. На съемочной площадке - целая костюмерная. Платья, расшитые бисером, тут же - пиджаки в палетках, строгие костюмы. С участниками работают профессиональные стилисты - подбирают неповторимые образы, чтобы новые звезды горели еще ярче.

Куда уж ярче, чем Алиса Жмурова из Санкт-Петербурга. В тот самом платье она блестит и блистает на сцене «Новой Звезды» - с арфой. И это не просто реквизит, а талисман. Ради которого - без маникюра и часто с окровавленными пальцами. Хотя кто сказал, что будет иначе после занятий конным спортом, стрельбы или мотоциклов Алиса все это полюбит.

Кирилл Ефимов музыкальные инструменты только осваивает - гитару и фортепиано. Он самоучка и это тот самый случай, когда музыка - состояние души.

«Я лирический персонаж. Я иногда в себе, у меня такое бывает», - признался Кирилл Ефимов.

Ему 21 и он считает, что пока не о чем писать - поэтому пишет о любви. Дождливыми вечерами и под стук колес. И если не романтичными, то какими еще могут быть строчки, написанные помощником машиниста. Своих текстов он пока стесняется, поет - чужие, но все об одном. Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» открывает новые возможности.

«Мы позволяем людям самовыражаться и направляем их в сторону качества. Очень часто талантливые артисты, в которых все заложено, не имеют финансовых средств для классной аранжировки. Мы даем эту возможность. По-моему, это здорово», - отметила продюсер Дарья Пиманова.

Кто-то из конкурсантов на съемочных площадках уже бывал, а для кого-то это первый телевизионный опыт. И тут важно не ослепнуть - от грядущей славы и количества световых приборов. А еще важно отыскать среди десятков камер ту самую - свою. Новый сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2021» - то, что точно нельзя пропустить. С 17 апреля каждую субботу - на телеканале «Звезда».