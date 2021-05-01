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Ярко, талантливо и от души: в Москве стартует очередной этап вокального конкурса «Новая звезда-2021»

Виктория Ивашечкина
Карина Харитонова
10:37 01.05.2021
У некоторых участников нет музыкального образования, что не мешает им успешно выступать вживую.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В субботу, 1 мая, на нашем канале в 22:30 состоится очередная встреча с участниками Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2021».

На сцене сойдутся самые талантливые исполнители со всей страны. Кстати, не у всех участников есть музыкальное образование. Но это не мешает им петь красиво, от души и, что немаловажно, вживую.

Зажигать участник и конкурса умеют. Учитель музыки и экскурсовод из Казани поют дуэтом в Москве. Биться придется не на равных: у Павла, например, даже музыкального образования нет. Да и зачем оно - в музее?

Музыкального образования нет и у Дианы Тагиевой. Она даже нотной грамоты не знает. Но это не мешает ей больше 10 лет петь. На сцене «Новой звезды» она исполняет известную песню, но все же по-своему.

Другая участница, Анетте, сразу поняла, о чем ее любимая песня. Хоть и не смогла повторить слов: она начала учить русский только четыре года назад, когда переехала из Италии в Томск учиться. Русская бабушка заманивала рассказами о местном колледже культуры. Сама бы, конечно, не решилась. Как и подать заявку на конкурс. Настояла мама - в последний день. Зато песню Анетте выбрала сама.

Самые лучшие моменты у участников, кажется, впереди. И прямо сейчас они ловят каждый момент, чтобы зажечься и быть самым ярким на «звездном» небосклоне.

Они все уже артисты, но только оказавшись здесь могут стать настоящими звездами. И почувствовать себя такими.

Звезды каждый год новые, а вот сам конкурс уже успел заработать авторитет. Шестой год находит таланты в каждом регионе России.

Новый сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» - то, что точно нельзя пропустить. С 17 апреля каждую субботу - на телеканале «Звезда».

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