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Песни, цветы и мини-парад: военнослужащие ВВО поздравили фронтовика из Владивостока с Днем Победы

Роман Захаров
07:23 08.05.2021
Поздравления с наступающим праздником от военнослужащих получил также ветеран ВОВ из Нижнего Новгорода.
Песни, цветы и мини-парад: военнослужащие ВВО поздравили фронтовика из Владивостока с Днем Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самые главные поздравления в преддверии 9 мая звучат в эти дни в адрес ветеранов. В Нижнем Новгороде мини-парад и концерт устроили в честь 96-летнего участника Великой Отечественной войны Василия Кузнецова. Он был призван на фронт в 1943 году, попал на Дальний Восток, где служил командиром минометного расчета, затем помощником командира взвода. Дошел до Харбина.

А на Сахалине чествовали 94-летнего Владимира Сичкаря. Военнослужащие ВВО прошли торжественным маршем перед домом фронтовика и исполнили песню День Победы. Владимир Сичкарь ушел на фронт 14-летним подростком, приписав себе два года. Служил артиллеристом в сухопутных войсках. Во время войны с Японией был разведчиком.

Ранее сообщалось, что в Самарской области с наступающим Днем Победы поздравили 96-летнего красноармейца Льва Атменеева. Военнослужащие устроили персональный парад для фронтовика прямо возле его дома. 

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