Персональный парад: в Самарской области артиллеристы поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днем Победы

Поздравления в преддверии Дня Победы принимают и ветераны Великой Отечественной войны. В Самарской области для 96-летнего красноармейца Льва Атменеева артиллеристы устроили персональный парад прямо возле дома. Всю войну он прослужил наводчиком легендарной «Катюши», попадал в окружение и был награжден орденом Отечества 2-й степени и медалью «За отвагу». Около 200 военнослужащих прошли маршем возле дома фронтовика и спели песни военных лет. Ветеран подпевал и не мог сдержать слез.

В Ульяновской области десантники также поздравили ветеранов с наступающим праздником и поблагодарили за мирное небо. Вместе с юнармейцами они организовали концерт, а также вручили им подарки.

Поддержать мероприятие вышли и соседи ветеранов. Они провели акцию «Бессмертный полк» и вынесли фотографии своих родственников, погибших в годы войны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в селе Сокур состоялся парад для ветерана ВОВ Эльмара Пелло по случаю его столетнего юбилея. Посмотреть мини-парад и поздравить своего героического земляка пришли сотни жителей населенного пункта.