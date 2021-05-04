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Персональный парад: в Самарской области артиллеристы поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днем Победы

Роман Захаров
11:35 04.05.2021
Около 200 военнослужащих прошли маршем возле дома фронтовика и спели песни военных лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Поздравления в преддверии Дня Победы принимают и ветераны Великой Отечественной войны. В Самарской области для 96-летнего красноармейца Льва Атменеева артиллеристы устроили персональный парад прямо возле дома. Всю войну он прослужил наводчиком легендарной «Катюши», попадал в окружение и был награжден орденом Отечества 2-й степени и медалью «За отвагу». Около 200 военнослужащих прошли маршем возле дома фронтовика и спели песни военных лет. Ветеран подпевал и не мог сдержать слез.

В Ульяновской области десантники также поздравили ветеранов с наступающим праздником и поблагодарили за мирное небо. Вместе с юнармейцами они организовали концерт, а также вручили им подарки.

Поддержать мероприятие вышли и соседи ветеранов. Они провели акцию «Бессмертный полк» и вынесли фотографии своих родственников, погибших в годы войны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в селе Сокур состоялся парад для ветерана ВОВ Эльмара Пелло по случаю его столетнего юбилея. Посмотреть мини-парад и поздравить своего героического земляка пришли сотни жителей населенного пункта.

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