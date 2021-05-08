Эпидемия насилия: власти США представили план по ужесточению гражданского оборота оружия

Власти США разработали и предложили ряд мер по контролю над распространением огнестрельного оружия. Соответствующее заявление сделали в Минюсте.

«Мы стремимся предпринимать разумные шаги по борьбе с эпидемией вооруженного насилия...Предложенные правила позволят предотвратить попадание оружия в чужие руки, упростят правоохранительным органам отслеживание оружия, которое использовалось для совершения преступлений, и одновременно защитят права законопослушных американцев», - говорится в заявлении на официальном сайте Минюста.

Среди предложений более тщательная проверка данных покупателя перед продажей наборов для самостоятельного сбора оружия. Производителей обяжут проставлять серийный номер на ствольной коробке оружия для более точной идентификации каждого отдельного ствола.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что эпизоды насилия с применением оружия стали настоящим международным позором США и представляют собой настоящую эпидемию. По словам главы государства, каждый год подобные акты насилия обходятся Штатам в огромную сумму - около 280 миллиардов долларов. При этом Байден подчеркнул, что предложение его администрации, ужесточающее регулирование в сфере оборота оружия в США, не будет противоречить второй поправке к Конституции, где говорится о праве на хранение оружия.