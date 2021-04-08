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«Международный позор США»: Байден заявил об «эпидемии насилия» в стране

Вадим Синицын
21:24 08.04.2021
По словам главы государства, каждый год акты насилия с огнестрельным оружием обходятся Штатам в огромную сумму – около 280 миллиардов долларов.
«Международный позор США»: Байден заявил об «эпидемии насилия» в стране
© Фото: pixabay
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Эпизоды насилия с применением оружия стали настоящим международным позором США и представляют собой настоящую эпидемию. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Розовом саду Белого дома.

По словам главы государства, каждый год подобные акты насилия обходятся Штатам в огромную сумму – около 280 миллиардов долларов. При этом Байден подчеркнул, что предложение его администрации, ужесточающее регулирование в сфере оборота оружия в США, не будет противоречить второй поправке к Конституции, где говорится о праве на хранение оружия.

«Сама идея, согласно которой рекомендуемые нами меры противоречат конституции, является невероятной. Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим еще раз: насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и международный позор», - цитирует ТАСС президента США.

Согласно официальной статистике, каждый день в США стреляют в 316 человек, 106 из них умирают, отметил Байден. В этой связи президент призвал запретить магазины высокой емкости и штурмовое оружие в стране. Кроме того, глава США заявил, что намерен бороться с американским оружейным лобби и лишить его иммунитета со стороны Конгресса.

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