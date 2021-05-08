Тунис закрывается из-за пандемии COVID-19

Власти Туниса объявили о недельном локдауне из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка в стране очень сложная. С таким заявлением выступил премьер-министр Хишам Машиши.

Тотальный карантин продлится с 9 по 16 мая. Власти обратились к гражданам с просьбой воздержаться от празднования Ураза-байрам, которым завершается священный месяц рамадан, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Кроме того, под запрет попали любые спортивные, культурные и семейные мероприятия, закрыты магазины и кафе, парки и курорты. По данным на 8 мая в Тунисе зафиксировано 317 тысяч случаев COVID-19, 11 тысяч пациентов умерли от последствий инфекции.

В стране зарегистрированы четыре вакцины, одна из которых российский «Спутник V». Прививочная кампания стартовала 13 марта. Одним из первых российским лекарственным препаратом привился глава национального Минздрава Фаузи Мехди.