Глава минздрава Туниса привился вакциной «Спутник V»

Глава министерства здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

«Министр направился в Арьяну, где получил первый укол вакцины», - сказано в пресс-релизе министерства, передает РИА Новости.

По словам Мехди, за девять дней от коронавируса привились уже более 12 тысяч граждан. При этом за воскресенье, 21 марта, вакцину получил 3571 человек.

В конце января в Тунисе зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, которая зарегистрировала препарат, разработанный НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.