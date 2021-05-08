Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место. Пятый по счету полет начался в пятницу, 7 мая, в 15:26 по времени восточного побережья США (22:26 мск) и продолжался 108 секунд.

Ingenuity переместился на 129 метров в южном направлении, поднявшись на максимальную высоту 10 метров. Об этом сообщает NASA на своем официальном сайте.

Вертолет также сделал цветные фотографии высокого качества перед посадкой.

«Мы можем совершить еще пару полетов в ближайшие недели, и потом NASA оценит результаты», – рассказал главный разработчик летательного аппарата Боб Бэларам.

Ранее вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты. Кадры с летательным аппаратом на Марсе, снятые ровером Perseverance, показало NASA во время прямой трансляции.