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Россиянам рассказали, как безопасно хранить деньги

Олеся Степакова
04:40 08.05.2021
По словам финансового консультанта, лучше иметь несколько банковских карт, одну из которых использовать только для онлайн-расчетов.
Россиянам рассказали, как безопасно хранить деньги
© Фото: Pixabay
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Число интернет-мошенников, создающих фейковые сайты для получения данных банковских карт, растет с каждым день. Это связано, прежде всего, с активным развитием онлайн-торговли. Чтобы обезопасить свои накопления, необходимо регулярно перевыпускать банковскую карту. Лучше иметь несколько карт, одну из которых использовать только для онлайн-расчетов. Об этом радио Sputnik рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

По ее словам, сберегательный счет, куда можно ежемесячно направлять часть финансов, хотя бы небольшую сумму, также является надежным способом хранить денежные средства. Даже если кто-то попытается снять деньги с карты, то банковский счет не пострадает, подчеркнула специалист. 

Финансовый резерв – это еще один универсальный способ хранения денег, рассказала Никитина. Его можно открыть онлайн, добавила она.

«Открывать на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше. Можно иногда открыть два депозита. Например, один на год, второй на полтора, так каждые полгода будет возможность снять деньги, чтобы была более выгодная процентная ставка и у человека в зоне доступа были деньги», – рассказала специалист.

Ранее замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, как не стать жертвой мошенников в сфере банковских операций.

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