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В ЦБ рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Алена Миронова
07:15 03.04.2021
В первую очередь, не следует сообщать по телефону персональные данные: номера банковских карт, код на обратной стороне карты, а также проверочные коды СМС.
В ЦБ рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников
© Фото: pixabay.com
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Случаи телефонного мошенничества в сфере банковских операций очень распространены на сегодняшний день. О том, как не стать их жертвой, рассказал первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

В случае, если банк замечает необычное платежное поведение клиента, то по закону должен обратить на это внимание и принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. Важный момент - банк такую операцию должен приостановить, а не заблокировать или же вовсе прекратить. В случае, если банк не может связаться с клиентом для подтверждения операции, то, согласно закону, он обязан дальше ее провести. Об этом сообщает радио Sputnik.

Выдавать себя за сотрудников службы безопасности банка могут телефонные мошенники. Их основная задача - создать впечатление, что с деньгами пользователя что-либо происходит. Если существуют сомнения, что с деньгами действительно что-либо произошло, то необходимо самостоятельно перезвонить в контакт-центр банка по номеру, расположенному на обратной стороне карты.

Ни в коем случае нельзя сообщать по телефону персональные данные: номера банковских карт, код, расположенный на обратной стороне карты, проверочные коды СМС. Такими данными могут интересоваться только мошенники. Сотрудники банков их никогда не запрашивают.
 

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