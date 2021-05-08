Число погибших в массовой перестрелке в фавелах Рио-де-Жанейро выросло до 28

Число погибших в массовой перестрелке, которая стала следствием полицейской операции в Рио-де-Жанейро, выросло до 28 человек. Об этом сообщает местный новостной портал G1 со ссылкой на местную полицию.

Ранее стало известно о 25 погибших. Перестрелка произошла в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Подозреваемые в наркотрафике оказали вооруженное сопротивление полиции, что вылилось в огневой конфликт. Перестрелка было столь интенсивной, что ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда.

Позднее полицейские Рио-де-Жанейро объяснили, что большое число жертв в ходе спецоперации в фавелах было связано с тем, что подозреваемые покушались на жизнь сотрудников полиции. Во время спецоперации силовики изъяли целый арсенал - 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и ружье 12 калибра.