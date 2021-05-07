Десятки единиц оружия и 25 погибших: в полиции Рио-де-Жанейро раскрыли детали массовой перестрелки

Полицейские Рио-де-Жанейро рассказали, что большое число жертв в ходе спецоперации в фавелах было связано с тем, что предполагаемые преступники покушались на жизнь сотрудников полиции. Отмечается, что у стражей порядка не было другого выхода.

«Агенты полиции столкнулись в фавелах с вооруженным сопротивлением, после чего вынужденно открыли огонь, который привел к человеческим жертвам», - подчеркнул комиссар Фелипе Кури, передает РИА Новости.

Во время спецоперации силовики изъяли 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и ружье 12 калибра. Ранее сообщалось, что городская полиция начала операцию после сообщений о том, что торговцы наркотиками активно вербуют детей в свою банду.

Двадцать пять человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро. Ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника правоохранительных органов.