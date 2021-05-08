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Вверх по нарастающей: в Метеобюро рассказали, когда в Москву придет тепло

Вадим Синицын
04:22 08.05.2021
В Москве частично сохранится дождливая погода, однако температура воздуха будет повышаться с каждым днем.
Вверх по нарастающей: в Метеобюро рассказали, когда в Москву придет тепло
© Фото: Alexander Sayganov globallookpress
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Уже восьмого мая погоду в российской столице будет определять новый циклон, что положительным образом скажется на погоде. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве частично сохранится дождливая погода, однако температура воздуха будет повышаться с каждым днем. После 10 мая даже возможно возвращение к климатической норме.

«Не исключено, что в дневные часы 10 и 11 мая температура достигнет 20 градусов тепла», - рассказала метеоролог в беседе с «Москва 24».

Ранее москвичам рассказали о погоде в День Победы. В воскресенье, 9 мая, погода в столице по сравнению с субботой улучшится. По прогнозам, осадков не ожидается, но будет холодный ветер. В субботу 8 мая стоит ожидать дождь и температуру около 11-13 градусов.

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