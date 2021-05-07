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Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Иван Линдеманн
15:46 07.05.2021
По прогнозам, осадков не ожидается, но будет холодный ветер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В воскресенье, 9 мая, погода в Москве по сравнению с субботой улучшится. По прогнозам, осадков не ожидается, но будет холодный ветер. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Это будет связано, прежде всего, с интенсивным ростом атмосферного давления. С 737 в субботу оно повысится до 753. Хотя воздух будет прохладным, осадков мы уже не ожидаем. Единственной помехой может быть сильный ветер в пределах 5-10 метров в секунду. В утренние часы нижняя граница облаков может быть не такой высокой», - заявил он.

Облачность, по словам Синенкова, может повлиять на проведение воздушной части Парада.

Также синоптик рассказал о погоде, которая ждет москвичей в субботу, 8 мая.

«Днем через московский регион пройдет холодный атмосферный фронт. Погода будет дождливой и облачной. Дождь будет идти почти весь день. Температура будет невысокая - 11-13 градусов. Ветер мы ожидаем юго-восточный, порывистый», - уточнил он.

По словам Синенкова, атмосферное давление будет низким - 737 мм ртутного столба.

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