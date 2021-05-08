Ученые назвали работающий способ продлить жизнь

Ежедневное выполнение нормы шагов позволяет заметно продлить жизнь и избежать многих проблем со здоровьем. Это экспериментально подтвердила группы ученых из Национального института рака и института старения в США.

Для подтверждения гипотезы ученые три года наблюдали за участниками исследования старше сорока лет. Первая группа ежедневно проходила не менее четырех тысяч шагов, вторая – восемь тысяч шагов, третья – 12 тысяч шагов в сутки.

Изучив полученные данные, ученые обнаружили взаимосвязь, сообщает Express. Выяснилось, что у участников из второй группы на 51% снизился риск смерти от всех причин, у третьей – на 65%.

Ранее стало известно, что первая половина дня является лучшим временем для проведения зарядки и силовой тренировки. Об этом рассказал фитнес-тренер Никита Скрипник. Он напомнил о том, что именно к девяти часам утра в организме начинает вырабатываться тестостерон, что способствует плодотворным тренировкам.