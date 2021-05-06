Тренер рассказал о лучшем времени для занятий спортом

Первая половина дня является лучшим временем для проведения зарядки и силовой тренировки. Об этом рассказал фитнес-тренер Никита Скрипник. В беседе со «Звездой» он напомнил о том, что именно к девяти часам утра в организме начинает вырабатываться гормон тестостерон.

«Организм начинает пробуждаться и готов с девяти утра к активным физическим нагрузкам. Тестостерон - мужской гормон, отвечающий за либидо. Физическая нагрузка в чем-то эквивалентный параметр и девять часов утра - очень удачное время для тренировки», - заявил Скрипник.

При этом, добавил тренер, очень важно соблюдать режим и следовать ритмам организма. Ложиться спать не позже 23:00 и вставать около восьми часов утра.

«Послеобеденное время считается лучшим для координационных тренировок. В 15:30 лучшая ответная реакция, а в 17:00 лучшая выносливость и мышечная сила», - добавил эксперт.

Большинство работающих посетителей спортзалов приходят тренироваться по вечерам. Это время, по словам Скрипника, лучшее для кардионагрузок, так как кровеносная система организма активно откликается на учащенный пульс и сердцебиение.