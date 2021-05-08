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В СК РФ заявили о готовности помочь Германии в расследовании преступлений нацистов

Олеся Степакова
03:28 08.05.2021
ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к России по преступлениям нацистов, в том числе по делу Оберлендера.
В СК РФ заявили о готовности помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следственный комитет России поможет Германии в расследовании дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, если от немецкой стороны поступит новый запрос. Об этом РИА Новости сообщила официальный ведомства Светлана Петренко.

«Ведомство готово предоставить информацию, которая потребуется для проведения расследования немецкой стороной», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны.

«Запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов, запрос по делу Оберлендера еще открыт», – заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений нацизма Томас Вилл.

В начале апреля суд в Канаде отказал пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру в приостановке дела о его депортации на неограниченное время. Он требовал де-факто приостановить все действия по своему делу.

По данным Следственного комитета России, Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам 97-летний бывший эсэсовец причастность к этим событиям отрицает.

Летом 2017 года Оберлендер был лишен канадского гражданства на основании того, что не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. В 2020 году был начат процесс его депортации, однако в феврале 2021 года процедуру приостановили без объяснения причин.

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