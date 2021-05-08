В Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки. В результате столкновений пострадал один полицейский.

«Протесты в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме с участием десятков человек переросли в беспорядки, их участники поднимали палестинские флаги и бросали камни в полицейских», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы иерусалимской полиции.

Двое подозреваемых в нападении на стража порядка были арестованы, уточнили в полиции.

Сообщается, что правоохранители разгоняют протестующих с использованием спецсредств.

Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули вечером седьмого мая в двух районах Восточного Иерусалима – мечети аль-Акса, Шейх-Джаррах, а также у Дамасских ворот. Местное общество Красного полумесяца сообщило о том, что в беспорядках пострадали около двухсот человек, десятки людей были госпитализированы.

Президент Палестины Махмуд Аббас поручил представителю страны при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве Совета Безопасности.