СМИ: более 200 человек пострадали при беспорядках в Восточном Иерусалиме

Около двухсот человек пострадали в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные местного общества Красного полумесяца.

По данным СМИ, основные столкновения происходят возле мечети аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, а также у Дамасских ворот. Волнения начались вечером седьмого мая, в них принимают участие палестинцы и представители израильской полиции.

Как сообщает агентство, израильские полицейские применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По разным данным, госпитализированы десятки людей. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил представителю страны при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве Совета Безоопасности.