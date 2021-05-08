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СМИ: более 200 человек пострадали при беспорядках в Восточном Иерусалиме

Вадим Синицын
02:01 08.05.2021
По данным СМИ, основные столкновения происходят возле мечети аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Около двухсот человек пострадали в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные местного общества Красного полумесяца.

По данным СМИ, основные столкновения происходят возле мечети аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, а также у Дамасских ворот. Волнения начались вечером седьмого мая, в них принимают участие палестинцы и представители израильской полиции.

Как сообщает агентство, израильские полицейские применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По разным данным, госпитализированы десятки людей. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил представителю страны при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве Совета Безоопасности.

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