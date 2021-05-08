Порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде на 8, 9 и 10 мая в Европейской России

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России 9 мая. Синоптики не ожидают особенного тепла на территории центральных регионов страны.

«Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, жителям средней полос стоит ожидать сильного порывистого ветра. В Москве в ночь на 9 мая также будет порывистый ветер и дождь, однако днем атмосферный фронт отойдет от столицы и погода станет благоприятнее.

Десятого мая в столичном регионе погода наладится окончательно. Воздух прогреется до 20 градусов, при этом дождей и осадков не ожидается.

Ранее стало известно, что очень сильный дождь продлится в Москве до конца суток. Об этом сказано в экстренном предупреждении, которое распространило ГУ МЧС по Москве. При управлении транспортом ведомство рекомендует передвигаться на небольшой скорости. Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.